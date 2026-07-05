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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية

طلاب جنوب سيناء عقب الخروج من اللجان
طلاب جنوب سيناء عقب الخروج من اللجان
ايمن محمد

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء حول مستوى أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم، الأحد، حيث أكد عدد منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى آخرون من صعوبة بعض الأسئلة وطول زمن الإجابة.

وقالت الطالبة مريم محمود، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية للبنات بمدينة طور سيناء، إن امتحان اللغة الإنجليزية عوّض الأثر السلبي الذي تركه امتحان الكيمياء لدى العديد من الطلاب، مؤكدة أن الأسئلة جاءت سهلة نسبيًا، وأن معظمها اعتمد على الأفكار الواردة بالنماذج الاسترشادية.

وأوضح الطالب أحمد إبراهيم أن الامتحان تضمن أسئلة مناسبة للطالب المتوسط، إلا أن بعض أجزاء القطعة جاءت صعبة نسبيًا، مشيرًا إلى أن الامتحان في مجمله كان طويلًا ويحتاج إلى وقت إضافي للإجابة والمراجعة.

في المقابل، قال الطالب محمود عطية إن الامتحان تضمن بعض الأسئلة الصعبة، لافتًا إلى أن هناك جزئيات شعر بأنها جاءت بمستوى أعلى من المتوقع بالنسبة للطلاب.

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الهدوء والانضباط سادا جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت أعمال مراكز توزيع الأسئلة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية.

وقال إن المديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ لرصد أي معوقات أو مشكلات قد تؤثر على انتظام اللجان، والعمل على تذليلها فورًا، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي معوقات أو شكاوى مؤثرة داخل اللجان منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة وحتى اليوم، مؤكدا انتظام أعمال الامتحانات بجميع لجان المحافظة.

جنوب سيناء اللغة الانجليزية تباين الآراء امتحانات

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