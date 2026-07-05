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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري حشيش سقطا بـ25 كيلو مخدرات في أبو رديس

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمدينة أبو رديس.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.


تعود أحداث القضية إلى 12 فبراير 2026، عندما تمكنت قوة من نقطة حرس الحدود بالكيلو 4 بمدينة أبو رديس من ضبط المتهمين، سليمان ح.ع.ع، المقيم بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، ومحمود ح.س.ح، المقيم بوادي الطور، أثناء استقلالهما سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ج.ن.ع 2367)، بعد الاشتباه في تحركاتهما.
وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على 48 لفافة كبيرة تحتوي على 241 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتفين محمولين. وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهمان صلتهما بالمضبوطات، فيما قرر المتهم الأول أن السيارة مملوكة لشقيقه، وأنهما كانا في طريقهما لزيارة بعض الأقارب، نافياً علمه بوجود المواد المخدرة داخل السيارة.
وكشفت التحقيقات أن إجمالي وزن المضبوطات بلغ 25 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش، فيما أكد تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة هي لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.
وجرى تحرير المحضر رقم 78 لسنة 2026 جنح أبو رديس، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية، مع التحفظ على السيارة المضبوطة.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 483 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.

جنوب سيناء مخدرات تشكيل عصابى الحشيش

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