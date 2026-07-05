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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من تقديم النصر لـ ‏ آنج بوستيكوجلو المدير الفني الجديد

النصر السعودي
النصر السعودي
عبدالله هشام

قدم نادي النصر السعودي، المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة موسمين، لتولى المهمة خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

ونشر النصر عبر حساباته الرسمية قائلا: "فصل جديد يبدأ.. السيد آنج بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين، تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله".

علق البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على قرار رحيله عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه أنهى تجربته في الكرة السعودية بعد تحقيق أهدافه وترك بصمة واضحة خلال السنوات الأخيرة.

ونجح جيسوس في قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام 7 سنوات، في موسم شهد صراعًا قويًا على الصدارة حتى الجولات الأخيرة، ليعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية من جديد.

وكان المدرب البرتغالي قد تولى قيادة النصر بعقد يمتد لموسم واحد، قبل أن ينجح في حصد لقب الدوري، بعدما سبق له أيضًا تحقيق عدة بطولات مع الهلال خلال تجربته السابقة في الدوري السعودي.

وقال “جيسوس”، في تصريحات صحفية، إنه يشعر بالرضا الكامل عما قدمه خلال مسيرته في السعودية، مؤكدًا أنه أدى مهمته بنجاح سواء مع الهلال أو النصر، وحقق العديد من الأهداف التي وضعها منذ وصوله.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه يفكر حاليًا في خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه لن يقبل بأي عرض تدريبي إلا إذا كان المشروع يمتلك طموح المنافسة على البطولات والألقاب.

نادي النصر السعودي جيسوس النصر السعودي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي

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