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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة: سداد مستحقات الشركاء الأجانب أعاد الثقة لقطاع البترول وفتح الباب أمام الاستثمارات

البترول
البترول
محمود محسن

أكدت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والخبيرة في شؤون الطاقة، أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب يُعد من أبرز إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الدولة تعاملت مع هذا الملف باعتباره ركيزة لتعزيز الموثوقية والمصداقية أمام المستثمرين، وسداد المستحقات وتوفير السيولة وجدولة الالتزامات أسهم في استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية، وجذب استثمارات جديدة بقطاع البحث والاستكشاف بلغت 19 مليار دولار.

وأوضحت علي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الدولة نجحت في تحقيق تقدم كبير بمجال الاستكشافات البترولية، حيث تم تسجيل 449 كشفًا جديدًا للنفط والغاز، إلى جانب توقيع اتفاقيات أسهمت في زيادة الاحتياطيات، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مع تنفيذ برنامج لحفر 101 بئر خلال عام 2026 في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية، بالاعتماد على أحدث التقنيات في الاستكشاف.

تقليل تكاليف الإنتاج

وأضافت أن الاعتماد على الحفر التطويري والحفر الأفقي أسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالشبكة القومية خلال فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، مؤكدة أن الدولة تبنت رؤية استراتيجية شاملة للأمن الطاقوي، تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، في ظل تنامي أهمية هذا القطاع عالميًا.

وفاء علي البترول الاقتصاد المستثمرين الاستكشافات البترولية

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