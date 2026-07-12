قطر تعلن وقف الأنشطة البحرية احترازيا حتى إشعار آخر

أعلنت دولة قطر، اليوم الأحد، وقف الأنشطة البحرية احترازيا حتى إشعار آخر.

وأهابت وزارة المواصلات القطرية - في تعميم، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، بالتوقف مؤقتا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم وحتى إشعار آخر، حرصا على السلامة العامة.

واستثنت الوزارة من التعميم السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي تواصل عملياتها وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

كما أهابت الوزارة بالجميع الالتزام التام بما ورد في التعميم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية، حيث يأتي هذا الإجراء الاحترازي المؤقت بناء على التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.