العمل: تسهيل تراخيص الأجانب المشاركين في ترميم المساجد

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمكتبه بالوزارة، الشيخ مفضل محمد حسن، ممثل سلطان البهرة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون في تيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل للأجانب المشاركين في أعمال ترميم وصيانة عدد من المساجد التاريخية بجمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص وزارة العمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات إصدار تراخيص العمل، بما يتوافق مع أحكام القانون، وبما يسهم في استمرار أعمال الترميم والحفاظ على التراث الإسلامي والمعماري.

واستمع الوزير إلى ممثل سلطان البهرة بشأن الدور الذي تقوم به الطائفة في خدمة بيوت الله، ووجّه كريمة عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، بسرعة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لتقديم أوجه الدعم والتيسير المطلوبة، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال... ومن جانبه، أعرب الشيخ مفضل محمد حسن عن تقديره لحرص وزارة العمل على التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتنسيق، بما يسهم في إنجاز أعمال الترميم وفقًا للضوابط القانونية.

وتُعد طائفة البهرة من الجهات التي تبذل جهودًا متميزة في ترميم وصيانة عدد من المساجد التاريخية في مصر دون مقابل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تسهم هذه الأعمال في الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري للمساجد، وصون التراث الإسلامي، وإبراز القيمة الحضارية والتاريخية لمصر.