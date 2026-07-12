قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
القبض على 5 تجار مخدرات تشاجروا مع جيرانهم بالأسلحة النارية بالقليوبية
صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإعتداءات المتكررة على مروان البرغوثي
أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. عيار 21 يُسجّل 5845 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: تسهيل تراخيص الأجانب المشاركين في ترميم المساجد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمكتبه بالوزارة، الشيخ مفضل محمد حسن، ممثل سلطان البهرة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون في تيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل للأجانب المشاركين في أعمال ترميم وصيانة عدد من المساجد التاريخية بجمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص وزارة العمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات إصدار تراخيص العمل، بما يتوافق مع أحكام القانون، وبما يسهم في استمرار أعمال الترميم والحفاظ على التراث الإسلامي والمعماري.

واستمع الوزير إلى ممثل سلطان البهرة بشأن الدور الذي تقوم به الطائفة في خدمة بيوت الله، ووجّه كريمة عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، بسرعة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لتقديم أوجه الدعم والتيسير المطلوبة، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال... ومن جانبه، أعرب الشيخ مفضل محمد حسن عن تقديره لحرص وزارة العمل على التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتنسيق، بما يسهم في إنجاز أعمال الترميم وفقًا للضوابط القانونية.

وتُعد طائفة البهرة من الجهات التي تبذل جهودًا متميزة في ترميم وصيانة عدد من المساجد التاريخية في مصر دون مقابل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تسهم هذه الأعمال في الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري للمساجد، وصون التراث الإسلامي، وإبراز القيمة الحضارية والتاريخية لمصر.

وزارة العمل وزير العمل طائفة البهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد