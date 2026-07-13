وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ أسوان يتابعان معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وملفات التقنين والتصالح

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، أهمية الاستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها في قطاع المخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والصحة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة أسوان.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية والخدمية بالمحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و ناقشت الوزيرة مع محافظ أسوان الوضع الحالي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتطوير منظومة الجمع السكني ونظافة الشوارع خاصة في مدينة أسوان نظرًا لطبيعة المحافظة السياحية واحتياجاتها من المعدات والمحطات الوسيطة من الخطة الاستثمارية للمحافظة، كما استعرض الجانبان جهود التنسيق الجاري مع وزارة الكهرباء لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة المحصلة من جانب شركات الكهرباء مقابل رسوم النظافة تمهيدًا للتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بما يساهم فى تحسين مستوي النظافة فى مختلف المدن والمراكز بالمحافظة ورفع المخلفات أولًا بأول.
وبشأن الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي الدولة، شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الانتهاء من جميع الملفات المستوفاة وسرعة استكمال إجراءات نقل الطلبات وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، مع تكثيف أعمال المعاينات والبت فى الطلبات وإنهاء الإجراءات قبل غلق باب تلقي الطلبات وفقًا للقانون فى 18 يوليو الجاري، بما يحفظ حقوق الدولة وييسر على المواطنين.
كما تابعت مع لاشين جهود المحافظة في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتصدي لأي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية للحفاظ على حق الدولة وفرض سيادة القانون مع الالتزام بتنفيذ مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجّه بالتنسيق مع جهات الولاية.
وتناول الجانبان -خلال الاجتماع- جهود المحافظة في رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع والأسواق، وخاصة بالمناطق السياحية، مع التأكيد على استمرار الحملات الميدانية لإزالة المخالفات والالتزام بخطوط التنظيم، وتيسير حركة المواطنين والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة أسوان.
وناقشت الوزيرة مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 ، حيث شددت على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ونسب التنفيذ المستهدفة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس الحياة اليومية لأبناء المحافظة، وفي مقدمتها رصف الطرق، وتحسين البيئة، ودعم منظومة الإنارة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظة لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، والإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي أسوان.
من جانبه، استعرض المهندس عمرو لاشين أبرز مؤشرات الأداء بالمحافظة والإجراءات المتخذة لرفع معدلات الإنجاز في مختلف الملفات الحيوية والخدمية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية اليومية، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق مستهدفات الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وحرصت الدكتورة منال عوض على متابعة مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء مع محافظ أسوان والتعرف على معدلات استقبال وإنهاء طلبات المواطنين، ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتقديم كافة أوجه التيسير للمواطنين المستوفين للاشتراطات، وسرعة فحص الملفات والبت فيها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بالتوازي مع استمرار المتابعة الميدانية للتصدي لأي مخالفات بناء جديدة أو تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
وفي ختام اللقاء ، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات والملفات ذات الأولوية، مع إعداد تقارير دورية بمعدلات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة أسوان، باعتبارها إحدى المحافظات ذات الأهمية السياحية والاقتصادية والبيئية على مستوى الجمهورية.