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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع عاجل في الزمالك بشأن الاستعداد للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة
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عقدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسئولة عن ملف الألعاب النسائية، اجتماعًا مع لاعبات الفريق الأول لكرة القدم سيدات، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، بحضور الجهاز الفني بقيادة علي السعيد، المدير الفني، وأحمد مرغني، مدير الكرة، وشاهيناز الهمامي، ممثلة شركة المليون للخدمات والتوريدات الرياضية، الراعي والمسؤولة عن إدارة قطاع كرة القدم النسائية بالنادي.

وأكدت نيرة الأحمر، خلال الاجتماع، ثقتها الكاملة في قدرات اللاعبات، مطالبة الجميع ببذل أقصى جهد وتقديم أفضل مستوى خلال المرحلة المقبلة، بما يليق باسم نادي الزمالك وتاريخه، مشددة على أن مجلس إدارة النادي يقدم دعمه الكامل للفريق، وينتظر منه المنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على التواجد مع الفريق، حيث التقط صورة تذكارية مع اللاعبات والجهاز الفني، وأكد في كلمته دعم مجلس الإدارة الكامل للفريق، والعمل على توفير كافة الإمكانيات والأجواء المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد المندوه بالمجهود الكبير الذي تبذله نيرة الأحمر في تطوير ملف الألعاب النسائية، مؤكدًا أنها حققت نجاحات مميزة على مستوى مختلف الألعاب، وأن مجلس الإدارة يساندها لاستكمال مسيرة التطوير.

من جانبه، أعرب أحمد مرغني، مدير الكرة بالفريق، عن سعادته بتولي مسؤولية منصبه الجديد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة النادي، وطالب اللاعبات بالالتزام والعمل الجاد من أجل تحقيق طموحات جماهير الزمالك.

وشدد علي السعيد، المدير الفني للفريق، على أهمية فترة الإعداد، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبات سيبذلون أقصى ما لديهم للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الفنية لتحقيق أهداف الفريق.

وأكدت شاهيناز الهمامي التزام شركة المليون للخدمات والتوريدات الرياضية بتقديم كافة أوجه الدعم للفريق والجهاز الفني، بما يساهم في إعداد الفريق بالشكل الأمثل للمنافسة خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على جميع البطولات.

نيرة الأحمر نادي الزمالك الزمالك

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