"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية

أعلن بنك "جولدمان ساكس" عن رفع توقعاته طويلة الأجل لأسعار النفط بمقدار 9 دولارات للبرميل لتصل إلى 76 دولاراً، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع "علاوة المخاطر الأمنية الهيكلية" نتيجة التصعيد والضربات المتبادلة في المنطقة، والتي تؤكد الأهمية البالغة لمضيق هرمز في توجيه الأسعار على المدى القصير.

وفي المقابل، أشار البنك إلى أن هذا الارتفاع يواجه مخاطر هبوطية على المدى الطويل بفعل خطط توسيع شبكات خطوط الأنابيب البرية في الشرق الأوسط لتجاوز المضيق. ووفقاً للتقرير، فإن المشروعات الجاري التخطيط لها أو إنشاؤها — والتي يستغرق بناؤها في المتوسط 2.5 سنة — ستعزل وتؤمن تدفقات النفط تدريجياً:

وبحلول نهاية 2027: ستمتد سعة الأنابيب الإضافية بنحو 3.8 مليون برميل يومياً، ما يحمي أكثر من 45% من صادرات الخليج.

وبحلول نهاية 2028: ستصل السعة التراكمية إلى 7.3 مليون برميل يومياً، ما يؤمن أكثر من 60% من الصادرات (وقد تصل إلى 75% في حال تسريع التنفيذ).

وأكد البنك أنه في حين تظل الأسعار عرضة لطفرات مفاجئة جراء أي تصعيد عسكري قريب، إلا أن الاعتماد التاريخي على مضيق هرمز سيتراجع بنيوياً خلال السنوات القليلة القادمة لصالح خطوط الإمداد البرية.