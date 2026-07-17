ترامب في خطابه للشعب الأمريكي: الولايات المتحدة تحقق مكاسب كبيرة في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا في حربها ضد إيران، وأنها ستجني ثمار الحرب في أقرب وقت.

وقال ترامب، في خطاب وجهه للشعب الأمريكي، "إن الولايات المتحدة تحقق مكاسب كبيرة في إيران، وسترون ثمار هذا الجهد قريبا جدا".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توسع فيه الولايات المتحدة حملتها الجوية ضد إيران، اليوم /الجمعة/، مستهدفة جسورا ضمن هجوم أوسع على البنية التحتية للضغط على طهران لتخفيف قبضتها على مضيق هرمز.

في السياق.. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأوضح ترامب، في خطابه الموجه للشعب الأمريكي، أن سيعمل على مساعدة السلطات المحلية الأمريكية على تعزيز أنظمتها الانتخابية، وإصلاح ومعالجة الثغرات التقنية المعروفة قبل انتخابات التجديد النصفي.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من حل ترامب للمجلس المستقل ذي التمثيل الحزبي الذي أنشأه الكونجرس كحليف فيدرالي بالغ الأهمية لضمان سير الانتخابات بسلاسة في جميع أنحاء البلاد.

في الأسبوع الماضي، عزل ترامب الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة مساعدة الانتخابات، التي كانت من بين مهامها مساعدة الولايات في ضمان استيفائها لمتطلبات التصويت، والإشراف على اختبار أنظمة التصويت واعتمادها، وتوزيع التمويل لمساعدة الولايات على تلبية المتطلبات الفيدرالية.