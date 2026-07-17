"الدفاع" القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر فجر اليوم الجمعة.

أفادت بذلك وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت، في بيان، في وقت سابق اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، والأماكن الآمنة، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية والمناطق المكشوفة حتى زوال الخطر، وذلك حفاظا على السلامة العامة.

كما أعلنت، لاحقا، زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، ودعت الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.