العراق يبحث مع كبرى شركات الطاقة العالمية توسيع الاستثمار بقطاعي النفط والغاز

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقاءات عقدها في مدينة هيوستن الأمريكية مع ممثلي عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، آفاق توسيع التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.

وشملت اللقاءات ممثلي شركات هاليبرتون، وشل، وهانيويل، ووذرفورد، وبيكر هيوز، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات تطوير قطاعي النفط والغاز، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها هذه الشركات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي - وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي - أهمية إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة، مشدداً على أن الحكومة العراقية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح أعمال الشركات وتنفيذ مشاريعها في العراق.

وأشار الزيدي إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مشاريع استثمار الغاز وزيادة الإنتاج وتعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن اهتمامهم بتوسيع أنشطتهم في العراق، والاستعداد للمساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، ولا سيما في مجالي النفط والغاز، مؤكدين أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق العراقية