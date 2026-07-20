سرح وهو يصلي فهل عليه سجود سهو؟

هل يسجد المصلى اذا سها فى صلاته ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القران الكريم.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن من سرح أثناء صلاته فليس عليه سجود سهو والدليل على ذلك قوله تعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون والحمدلله الذى لم يقل فى صلاتهم ساهون لأن أمر السرحان يعترينا كثيرًا فنقف فى الصلاة ربما تأخذنا بعض الأفكار وهذا خطأ لأن الإنسان إذا هيئ نفسه للصلاة عليه أن لا يفكر فى أى أمر من أمور الدنيا، لذلك كان أحد الصالحين يوصى ابنه ويقول ( يابني إذا وقفت فصلى صلاة مودع).

ما حكم سجود السهو عند حدوث السهو فى الصلاة ؟

وأشار إلى أنه لو استحضر الإنسان عظمة الصلاة وأنه واقف بين يدي الله سيترك هذه الوساوس التى تأتى إليه، فإذا ما سرح بفكرة طالما أنه لم يترك ركن من الأركان فالصلاة صحيحة وليس عليه سجود سهو.

هل يجوز الاستعاذة أثناء الصلاة لمقاومة السرحان ؟

قالت دار الإفتاء، إنه يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته في أثناء الصلاة، لتحصيل الخشوع في الصلاة، مشيرة إلى أنه لا حرج في التعوذ من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، ولا تبطل الصلاة بهذا.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز؟» بما روي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ونقلت قول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 190، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَفِي هَذَا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وَسْوَسَتِهِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ الْيَسَارِ ثَلَاثًا] .