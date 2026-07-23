تعالي هنا.. نادر الأتات يطرح أحدث أغانيه

أطلق الفنان اللبناني نادر الأتات أغنيته الجديدة "تعالي هنا" على مختلف المنصات الموسيقية، بالتزامن مع طرح الفيديو كليب الرسمي للعمل، مفتتحاً من خلالها مرحلة فنية جديدة في مسيرته، يخوض فيها تجربته الغنائية الأولى باللهجة المصرية.

ويقدّم نادر الأتات في "تعالي هنا" لوناً موسيقياً مختلفاً، مستنداً إلى خامة صوته وحضوره الخاص وقدرته على التنقّل بين الأنماط الغنائية، في خطوة توسّع خياراته الفنية وتعزّز حضوره لدى الجمهور المصري والعربي.

وتحمل الأغنية توقيع نخبة من أبرز صنّاع الموسيقى في مصر، إذ كتب كلماتها تامر حسين، ولحّنها عزيز الشافعي، فيما تولّى توما مهمة التوزيع الموسيقي، لتجمع أسماءها تركيبة فنية رفعت سقف الترقّب منذ الإعلان الأول عن العمل.

كليب نادر الأتات

أما الفيديو كليب، فجاء بإدارة المخرج جاد شويري، ضمن قالب بصري يجمع بين المواقف التمثيلية والأجواء المرحة، بمشاركة الممثلة اللبنانية نور غندور، التي شكّل ظهورها إلى جانب نادر إحدى مفاجآت العمل.

وكان نادر الأتات قد مهّد لإطلاق الأغنية عبر حملة ترويجية متدرّجة، بدأت بالكشف عن الملصق الرسمي، قبل طرح بروموين قصيرين أثارا فضول الجمهور حول أجواء الكليب وحكايته.

وظهر نادر في البرومو الأول بمشهد تمثيلي طريف قال خلاله: "هي جات عليا يعني؟ الفيلم مصري واللّمة كلها لبنانية"، قبل أن يضاعف حماس متابعيه في البرومو الثاني، موجّهاً إليهم سؤالاً مباشراً: "جاهزين تسمعوها بكرا؟".

وكان نادر الأتات قد عبّر عن خصوصية الأغنية بالنسبة إليه، كاشفاً في الوقت نفسه أنها تمثّل بداية لسلسلة من الإصدارات المرتقبة، إذ كتب: "تعالي هنا مش أغنية عادية بالنسبة إلي، هي أول أغنية بختار قدّمها باللهجة المصرية، وأوّل أغنية بين مجموعة كبيرة من الأغاني اللي رح تسمعوها قريباً كتير. بتمنى تحبوها قد ما أنا حاببها".

وبإطلاق "تعالي هنا"، يضع نادر الأتات أولى لبنات مشروع غنائي جديد يبدو أكثر تنوّعاً واتساعاً، مؤكداً حضوره كأحد الأصوات اللبنانية القادرة على تقديم ألوان موسيقية متعددة، من دون التفريط بهويته الفنية التي شكّلت أساس نجاحه وانتشاره عربياً.

https://www.youtube.com/watch?v=iu9UApRMVV8