انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمستشفى طب وجراحة العيون بدمياط

شهد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمستشفى طب وجراحة العيون بدمياط، والذي أُقيم بمدينة رأس البر، بحضور الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، و الدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء والدكتور حسام الصعيدي مدير المستشفى، ونخبة من أساتذة واستشاريي طب وجراحة العيون من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية .

وأكد "محافظ دمياط" أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط في تقديم خدمات علاجية متميزة، إلى جانب حرصها على تنظيم الفعاليات العلمية التي تسهم في تبادل الخبرات ومواكبة أحدث المستجدات في مجال طب وجراحة العيون.

وأشار "المحافظ" إلى أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعكس أهمية الاستثمار في الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، متمنيًا للمؤتمر النجاح والخروج بتوصيات تسهم في تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بالخدمات الصحية بمحافظة دمياط ،تسلم " محافظ دمياط " المصحف الشريف إهداء من المؤتمر .