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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة حالات تعد علي أرض زراعية وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية

إزالة حالات تعد علي أرض زراعية وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية
إزالة حالات تعد علي أرض زراعية وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية
أ ش أ

 نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية ، حملات مكثفة للتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وإزالة البناء العشوائي المخالف والمتغيرات المكانية بدون ترخيص ، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية وفرض النظام وسيادة القانون .

وذكر حي وسط ، أن الإدارات المختصة بالحي قامت بهدم سور مخالف حتي سطح الأرض بمنطقة المعطارين بدائرة الحي ، وإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بمحل كائن بمنطقة الإبراهيمية ، والتحفظ على المعدات المستخدمة ، واحالة المخالفتين للإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت وحدة التدخل السريع بحي ثان المنتزة ، من إزالة حالتي بناء مخالف عبارة عن حوائط وأعمدة خرسانية مقامة علي أرض زراعية بمنطقتي عزبة " حوض 10 ، و أسكوت " بالظهير الريفي للحي .

وشن حي أول العامرية ، حملة مكثفة لإزالة 5 حالات بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن بناء سلالم بعقارات بمنطقتي العامرية البلد والنهضة .

وقام حي شرق ، بفك شدة خشبي لبناء غرفة بدون ترخيص بشارع سينما ليلي ، والتحفظ علي كمية من الأخشاب .

وناشد رؤساء الأحياء ، المواطنين الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال ، مع التأكيد علي تكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الانضباط والتصدي لأي مخالفات بكل حزم، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية إزالة البناء العشوائي المخالف محافظ الإسكندرية الحفاظ علي الرقعة الزراعية

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