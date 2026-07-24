إزالة حالات تعد علي أرض زراعية وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية

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نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية ، حملات مكثفة للتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وإزالة البناء العشوائي المخالف والمتغيرات المكانية بدون ترخيص ، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية وفرض النظام وسيادة القانون .

وذكر حي وسط ، أن الإدارات المختصة بالحي قامت بهدم سور مخالف حتي سطح الأرض بمنطقة المعطارين بدائرة الحي ، وإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بمحل كائن بمنطقة الإبراهيمية ، والتحفظ على المعدات المستخدمة ، واحالة المخالفتين للإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت وحدة التدخل السريع بحي ثان المنتزة ، من إزالة حالتي بناء مخالف عبارة عن حوائط وأعمدة خرسانية مقامة علي أرض زراعية بمنطقتي عزبة " حوض 10 ، و أسكوت " بالظهير الريفي للحي .

وشن حي أول العامرية ، حملة مكثفة لإزالة 5 حالات بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن بناء سلالم بعقارات بمنطقتي العامرية البلد والنهضة .

وقام حي شرق ، بفك شدة خشبي لبناء غرفة بدون ترخيص بشارع سينما ليلي ، والتحفظ علي كمية من الأخشاب .

وناشد رؤساء الأحياء ، المواطنين الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال ، مع التأكيد علي تكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الانضباط والتصدي لأي مخالفات بكل حزم، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.