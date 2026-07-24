الصحة الإيرانية : إصابة 629 واستشهاد 55 أخرين من 27 يونيو وحتى الأمس

أسفرت الاعتداءات الجوية الأمريكية على إيران خلال الفترة الممتدة من 27 يونيو وحتى الساعة التاسعة من صباح الخميس 23 يوليو ، أسفرت عن 629 مصاباً و55 شهيداً.



وبحسب وزارة الصحة الإيرانية ؛ وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية ؛ فقد أوضح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أن بين المصابين 46 امرأة و24 طفلاً ويافعاً دون سن الثامنة عشرة، فيما تضم قائمة الشهداء 6 نساء و3 أطفال ويافعين دون سن الثامنة عشرة.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء 52 عملية جراحية للمصابين، بينما لا يزال 36 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات.