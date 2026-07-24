يقلل التوتر ويحسن صحة القلب.. احرص على تناول هذا المشروب يوميا

عاد شاي البابونج، هذا العلاج القديم، إلى الواجهة، فقد استُخدم لقرون عديدة من قِبل المصريين واليونانيين والرومان، وفي الطب العشبي الأوروبي.

قطع شاي البابونج رحلة عالمية عبر التاريخ، ليُعاد اكتشافه في العصر الحديث لفوائده المتعددة، مثل تخفيف التوتر، وتحسين النوم، وتعزيز الهضم، ودعم المناعة، وصحة البشرة والقلب، وغيرها الكثير.

فوائد شاي البابونج

يقلل من التوتر والقلق - يوفر شاي البابونج تأثيرًا مهدئًا طبيعيًا يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر وخفض مستويات القلق.

يحسن صحة القلب - يحتوي شاي البابونج على مركبات الفلافونويد التي قد تكون مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، والكوليسترول، وضغط الدم.

يحسن النوم - يوفر الأبيجينين الموجود في شاي البابونج تأثيرات مهدئة ومسكنة، مما يسمح له بتحسين النوم وتهدئة الأعصاب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي - يساعد شاي البابونج على تهدئة اضطراب المعدة، وتخفيف الألم والانتفاخ، وتخفيف الغازات.

دعم وظائف المناعة - تسمح الخصائص المضادة للالتهابات للبابونج، إلى جانب الخصائص المضادة للميكروبات، لشاي البابونج بدعم وظائف المناعة، وتهدئة التهاب الحلق، وتخفيف أعراض نزلات البرد.

يعالج صحة المرأة - من الوظائف المعروفة التي يؤديها شاي البابونج تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وتخفيف الانزعاج، وتوفير دعم عام للمزاج أثناء فترة الحيض.

العناية بالبشرة - يُعد البابونج مفيدًا لصحة البشرة سواءً استُخدم موضعيًا أو تناوله داخليًا.

يمكن استخدامه ككمادات للبشرة، كما يمكن شربه كشاي للمساعدة في علاج حالات مثل الإكزيما

المصدر times of india