بدء عودة أهالي زوطر الغربية بمؤازرة الجيش اللبناني وسط ازدحام على مداخل البلدة

بدأ أهالي بلدة زوطر الغربية التابعة لمحافظة النبطية في جنوب لبنان، صباح اليوم/ الجمعة/، الدخول إلى بلدتهم بمؤازرة من الجيش اللبناني، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية اتُّخذت لتسهيل عملية العودة وضمان سلامة المواطنين.

وشهدت مداخل البلدة ازدحامًا كبيرًا، ما أدى إلى بطء شديد في حركة دخول السيارات، نتيجة توافد أعداد كبيرة من الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم بعد فترة من النزوح.

وفي ظل الكثافة المرورية، فضّل عدد من الأهالي إكمال الطريق سيرًا على الأقدام للوصول إلى منازلهم، فيما واصل الجيش اللبناني تنظيم حركة الدخول وتأمينها لتسهيل عودة السكان إلى البلدة.