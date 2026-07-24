قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي
بتقف على أكبر مسارح العالم | نجل عبد الرحمن أبو زهرة لابنته مريم : واثق إن جدك فخور بيكي
حقيقة حفل عودة فضل شاكر مع شيرين عبد الوهاب.. خاص
مدمن كحول.. القبض على شخص تعدى على أطفاله بالضرب في الإسكندرية
هشام موسى يحذر: معركة المضائق تشعل أخطر فصول صراع الشرق الأوسط وتهدد الاقتصاد العالمي
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك
المفضل .. دنيا سامي تحتفل مع عمرو دياب بألبومه الجديد | شاهد
بعد طرح ألبومه الجديد .. تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي
الحرارة في النازل مع اليوم دا | إعلان سار من الأرصاد
نائب وزير خارجية الكويت يؤكد التزام بلاده بدعم التسوية السلمية للنزاعات
أكسيوس : واشنطن تطلب من حلفائها إرسال أصول عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
ترامب : شي وبوتين تعهدا بعدم بيع أسلحة لإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة الموجة الحارة

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة حيث سجلت المحافظة درجات حرارة وصلت لـ45 مئوية.

توافر الأدوية والمحاليل الطبية

وأكدت المحافظة توافر الأدوية والمحاليل الطبية وأكياس الدم، مع تعزيز أقسام الاستقبال والطوارئ بالكوادر الطبية والتمريضية على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف للتعامل الفوري مع البلاغات.

كما شددت المحافظة على تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعية المواطنين إلى التوجه لأقرب منشأة صحية فور ظهور أي أعراض للإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس جامبر

امير هشام

أمير هشام يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن نشر أي محتوى مسيء له

صورة من استاد الأهلي

لحظات تاريخية.. صب الخرسانة بإستاد الأهلي إيذانا بدخول مرحلة التنفيذ

بالصور

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد