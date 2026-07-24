الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة الموجة الحارة

أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة حيث سجلت المحافظة درجات حرارة وصلت لـ45 مئوية.

توافر الأدوية والمحاليل الطبية

وأكدت المحافظة توافر الأدوية والمحاليل الطبية وأكياس الدم، مع تعزيز أقسام الاستقبال والطوارئ بالكوادر الطبية والتمريضية على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف للتعامل الفوري مع البلاغات.

كما شددت المحافظة على تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعية المواطنين إلى التوجه لأقرب منشأة صحية فور ظهور أي أعراض للإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.