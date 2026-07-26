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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الوقود يشعل الجدل في إيطاليا.. والحكومة تدرس ضريبة متغيرة لكبح الزيادات

أسعار البنزين
أسعار البنزين
أ ش أ

أثار الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والديزل في إيطاليا موجة انتقادات سياسية وتحذيرات من منظمات المستهلكين، بعدما بلغ سعر لتر البنزين في ميلانو نحو 2.6 يورو، وسط مساعٍ حكومية لاحتواء تداعيات الزيادة.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن أحزاب المعارضة اتهمت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات تحول دون تفاقم أزمة اقتصادية جديدة، فيما تعمل ميلوني ووزير الأعمال والصناعة أدولفو أورسو على إعداد حزمة تدابير للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وتواصل أسعار الوقود ارتفاعها منذ 3 يوليو، وهو تاريخ انتهاء العمل بتخفيضات ضريبية أقرتها الحكومة خلال أزمة الأسعار التي رافقت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق، حذرت منظمات حماية المستهلك من تداعيات الزيادات الحالية، إذ توقعت منظمة "كوداكونز" أن يرتفع إنفاق الإيطاليين على الوقود إلى نحو 10.8 مليار يورو، بزيادة تقارب ملياري يورو مقارنة بعام 2025.

وتدرس الحكومة تطبيق آلية لضريبة إنتاج متغيرة، تسمح بخفض أسعار الوقود بما يتناسب مع الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، في محاولة لتخفيف العبء عن المستهلكين.

أسعار البنزين الديزل ميلانو

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