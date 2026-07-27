3 أفلام بلغة الإشارة في مهرجان عمان السينمائي

يطلق مهرجان عمان السينمائي الدولي كعادته خلال السنوات الماضية عروضا خاصة بلغة الإشارة، تتضمن هذا العام فيلم المستعمرة، وفيلم غرق، وفيلم ملكة القطن.



يطلق مهرجان عمان السينمائي الدولي، برنامجه الرسمي الكامل لدورته السابعة، حيث تضيف هذه الدورة بعداً جديداً إلى مسيرة المهرجان وتُسهم في توسيع حضوره خارج المنطقة، مع تشكيلة سينمائية ثرية ومتنوعة تضم اثنين وثمانين فيلماً من سبعٍ وعشرين دولة، إلى جانب عشرة عروض أولى عالمية وعرضين دوليين أوليين وخمسة عروض أولى عربية.



فيلم "غرق" من إخراج زين دريعي

يروي الفيلم الأردني قصة نادية التي تصر على دعم ابنها المراهق بعد أزمة نفسية يمر بها، فتغرق تدريجيًا في إنكار خطورة حالته.

الفيلم إنتاج مشترك بين الأردن وقطر والسعودية، وشارك في مهرجاني تورونتو والبحر الأحمر السينمائيين.



فيلم "المستعمرة" من إخراج محمد رشاد

يتناول الفيلم المصري قصة الشقيقين حسام (23 عامًا) ومارو (12 عامًا)، اللذين يضطران للعمل في المصنع الذي توفي فيه والدهما تعويضًا عن الحادث.

فاز الفيلم بجائزة النجمة البرونزية في مهرجان الجونة، وشارك في مهرجان برلين السينمئي.



فيلم "ملكة القطن" من إخراج سوزانا ميرغني

يدور الفيلم السوداني حول نفيسة، الفتاة التي نشأت على حكايات جدتها عن مقاومة الاستعمار البريطاني، لتجد نفسها في صراع مع رجل أعمال يحمل مشروع تنمية وقطنًا معدلًا وراثيًا.

عرض الفيلم عالميًا لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي ضمن قسم أسبوع النقاد.



ويقدم برنامج المهرجان أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية جرى انتقاؤها من بين ما يناهز 900 عملا مقدما.



وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً من الرؤى الفنّية والمقاربات السينمائية، وتتيح للجمهور الأردني مشاهدة أفلام قد لا تصل إلى الشاشات التجارية المحلية، إضافةً إلى برنامج واسع من الأنشطة الصناعية والفعاليات المخصّصة لصنّاع السينما.



ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.