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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطوة جديدة.. مصطفى قمر يكشف كواليس أغنية عمرو دياب قمر قمرين

مصطفى قمر
مصطفى قمر

كشف الفنان مصطفى قمر تفاصيل جديدة عن كواليس أغنية «قمر قمرين» التي قدمها لـ عمرو دياب، موضحًا أن الفكرة جاءت خلال لقائهما في فصل الصيف بأحد الشواطئ، حيث اقترح عليه تنفيذ عمل غنائي جديد يحمل طابعًا مختلفًا.

وقال مصطفى قمر، خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC، إن عمرو دياب قدم أغنية «قمر» بشكل مميز وخفيف، مشيرًا إلى أنه قرر تقديم أغنية «قمر قمرين» خصيصًا له في شكل «شورت ميوزك فيديو» يحمل رؤية جديدة.

وأضاف أن الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب يشاركه في تنفيذ العديد من الأفكار الفنية، مشيدًا بموهبته، لافتًا إلى أنه قدم الموسيقى التصويرية لمسلسل «المداح».

وأوضح مصطفى قمر أن معظم أفكار الكليبات التي يقدمها تأتي بالتعاون مع كريم عبد الوهاب، مؤكدًا أنه سعى من خلال أغنية «قمر قمرين» إلى تقديم فكرة مبتكرة وغير تقليدية لم تُنفذ من قبل.

وأشار إلى أنه استوحى فكرة العمل ليظهر في صورة «سوبر هيرو»، بهدف تقديم تجربة فنية تجمع بين الموسيقى والصورة بطريقة مختلفة.

وتحدث مصطفى قمر عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الأغنية، قائلًا: «أنا اللي بسوق الـAI مش هو، لأني أنا اللي بعطيه الداتا»، موضحًا أن العمل يمثل خطوة جديدة في عالم الموسيقى والفيديو كليب.

مصطفى قمر إسعاد يونس صاحبة السعادة

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