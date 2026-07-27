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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أنيق.. بوسي تستعرض جمالها

بوسي
بوسي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة بوسي، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت بوسي بإطلالة جذابة ناعمة مرتدية فستانا ذا تصميم جذاب باللون البيج الامع ، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت قد كشفت الفنانة بوسي، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس إعادة تقديم أغنية "أنا الدنيا"، مؤكدة أنها اتخذت هذه الخطوة بعد شعورها بأن الأغنية لم تحصل على النجاح الذي تستحقه عند طرحها لأول مرة.

وقالت بوسي إنها شعرت بأن الأغنية تستحق فرصة جديدة للوصول إلى الجمهور، لذلك قررت إعادة تقديمها بشكل مختلف، معربة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها منذ طرحها، مؤكدة أن تفاعل الجمهور مع الأغنية وأسعدها للغاية، وأنها سعيدة بالأجواء التي صاحبت نجاحها.

وعن الطريقة التي تعتمد عليها في اختيار أغانيها، أوضحت بوسي أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تبحث فقط عن اللحن، وإنما تهتم في المقام الأول بالكلمات والإحساس الذي تنقله الأغنية.

وأضافت أن الأغنية الدرامية بالنسبة لها يجب أن تكون كلماتها قريبة من الناس وتعبر عن مشاعرهم، أما الأغاني المبهجة فتختارها أيضًا بعناية، على أن تحمل كلمات جميلة وخفيفة وقادرة على الوصول إلى الجمهور بسهولة.

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