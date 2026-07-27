اليوم.. استكمال محاكمة متهمين بخلية مدينة نصر

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة متهمين اثنين، في القضية رقم 4286 لسنة 2026، جنايات مدينة نصر.

تفاصيل أمر إحالة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2025، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تكفيرية، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم الثاني تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين تهم التروج لارتكاب جرائم إرهابية