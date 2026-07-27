خلافات على الكراسى.. القبض على عمال مطعمين في مشاجرة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الشرق بحدوث مشاجرة بأحد المولات بدائرة القسم بين طرف أول: (7 عمال بأحد المطاعم "أحدهم مصاب بجرح قطعى")، وطرف ثان: (3 عمال بمطعم آخر ملاصق للأول)، جميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "دمياط، وبورسعيد" ، لخلافات الجيرة حول توزيع الكراسى أمام المطعمين محل عملهم ، قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالكراسى والطاولات محدثين إصابة أحدهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

