رئيس كوريا الجنوبية يزور قاعدة للقوات الجوية في مستهل زيارته للبرازيل

زار الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، قاعدة للقوات الجوية في مستهل زيارته للبرازيل التي تستغرق أربعة أيام وتأتي تلبية لدعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتفقد الرئيس لي - حسبما أفادت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/- طائرات النقل العسكرية من طراز (سي-390) التي تنتجها شركة "إمبراير" البرازيلية والتي من المقرر أن تورد ثلاث طائرات نقل عسكرية إلى كوريا الجنوبية اعتبارا من شهر ديسمبر القادم في إطار اتفاق بقيمة 604 ملايين دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي -وفقا لـ (كيه بي إس)- محادثات قمة في وقت لاحق اليوم مع نظيره البرازيلي بشأن سبل تحسين التبادلات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقبل وصوله، أمس، إلى البرازيل، شارك الرئيس لي في قمة حول الذكاء الاصطناعي في مدينة "سان فرانسيسكو"، وعقد اجتماعات مع رؤساء 3 من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية وهي "أوبن إيه آي" و"إنفيديا" و"برودكوم".

وأسفرت الزيارة إلى مدينة "سان فرانسيسكو" عن اتفاق شركات كورية جنوبية مع عمالقة شركات التكنولوجيا العالمية على تنفيذ مشروعات تعاون في مجال أشباه الموصلات بقيمة إجمالي 950 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى البرازيل تعد ثاني محطات جولته الخارجية التي تشمل أيضا تشيلي والأرجنتين وألمانيا.