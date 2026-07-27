وزير الداخلية الفرنسي: توقيف رجل اعتدى بسكين على 3 نساء.. وفتح تحقيق لتحديد الدوافع

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم / الاثنين / ، توقيف رجل اعتدى بسكين على ثلاث نساء في العاصمة باريس، مؤكدًا فتح تحقيق قضائي للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

وأوضح نونيز، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع خلية الأزمة الوزارية بشأن حرائق الغابات، أن الاعتداء وقع في محيط «بورت دو كليشي» شمال غرب العاصمة، بالدائرة الـ17، قرابة الساعة 11:30 صباحًا، حيث تمكن شرطي تابع لمحافظة شرطة باريس كان خارج الخدمة من توقيف المشتبه به، مشيدًا بشجاعته ووصف تدخله بـ«العمل البطولي».

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجم استخدم سكينين من نوع سكاكين المطبخ في تنفيذ الاعتداء، ما أسفر عن إصابة ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 19 و24 و36 عامًا، لافتًا إلى أن اثنتين من الضحايا أُصيبتا بجروح خطيرة — إحداهما في أسفل الظهر والأخرى في البطن — بينما تعرضت الثالثة لإصابة أخف.

وأكد الوزير أن الحالة الصحية للضحايا لا تُعد مهددة للحياة حتى الآن، موضحًا أن حالتين وُصفتا بـ«الطوارئ القصوى»، فيما الحالة الثالثة «طوارئ نسبية».

وأشار إلى أن المشتبه به لم يدلِ سوى بهوية تصريحية لم يتم التحقق منها بعد، مؤكدًا ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر في تحديد دوافع هذا «العمل العنيف للغاية»، خاصة في ظل ورود معلومات تفيد بأنه كان يتفوه بأقوال غير متماسكة (اضطرابات نفسية).

وشدد نونيز على أن التحقيقات القضائية المرتقبة هي التي ستحدد دوافع الاعتداء، مجددًا إدانته الشديدة لهذا الحادث.