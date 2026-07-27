مغيث وليلى عبد المجيد وشومان يفوزون بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2026

أعلن المجلس الأعلى للثقافة فوز كل من الدكتور أنور مغيث، والدكتورة ليلى عبد المجيد، والدكتور محمد شومان بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمخصص للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة.

وجاء اختيار الفائزين تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والفكرية البارزة، وما قدموه من إنتاج أكاديمي وبحثي أسهم في إثراء مجالات العلوم الاجتماعية وخدمة المجتمع المصري والعربي.

ويُعد الدكتور أنور مغيث أحد أبرز المفكرين والمترجمين في مصر، وله إسهامات واسعة في مجالات الفلسفة والترجمة، كما تولى رئاسة المركز القومي للترجمة، وأسهم في نقل العديد من الأعمال الفكرية العالمية إلى اللغة العربية.

وتُعد الدكتورة ليلى عبد المجيد من أبرز أساتذة الإعلام في مصر، وشغلت عددًا من المناصب الأكاديمية، من بينها عمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وقدمت العديد من الدراسات والأبحاث التي أسهمت في تطوير الدراسات الإعلامية والاتصالية.

أما الدكتور محمد شومان، فيُعد من أبرز الأكاديميين والباحثين في مجال الإعلام والاتصال، وله مؤلفات ودراسات علمية تناولت قضايا الإعلام والتحول الرقمي والرأي العام، فضلًا عن إسهاماته في تطوير البحث العلمي في هذا المجال.

وتُعد جائزة الدولة التقديرية من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية للمبدعين، تكريمًا لعطائهم العلمي والفكري الممتد، وإسهاماتهم البارزة في خدمة الثقافة والعلوم والفنون.