الأردن والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في مجالات حفظ السلام والأمن الإقليمي

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام جان بيير لاكروا، جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات الإقليمية، إلى جانب آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الحنيطي لـ"لاكروا"، اليوم /الاثنين/ في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بحضور عدد من كبار ضباط الجيش الأردني.

وأكد الحنيطي، أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في حماية المدنيين بمناطق النزاعات، مشددًا على الدور الذي تقوم به القوات الأردنية ضمن بعثات الأمم المتحدة المختلفة.

من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم جهود حفظ السلام، مشيدًا بمهنية وكفاءة القوات المسلحة الأردنية، ومكانتها كشريك فاعل وموثوق في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.