"الإغاثة اللبنانية": وصول دفعتين من المساعدات الإماراتية إلى معبر المصنع

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، وصول الدفعتين الرابعة والخامسة من حملة المساعدات الإنسانية الإماراتية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، إلى معبر المصنع الحدودي؛ لإغاثة المتضررين ودعم العائلات الأكثر احتياجا.

وأوضحت الهيئة اللبنانية -في بيان، اليوم /الاثنين/- أن هذه المساعدات تأتي في إطار استمرار الجهود الإنسانية الرامية إلى مساندة الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية؛ بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكدت الهيئة العليا للإغاثة أنها باشرت فور وصول الشحنات بتسليم المساعدات إلى الجهات المختصة والمستفيدين، وفق الآليات المعتمدة لضمان توزيعها بشكل منظم وسريع على المستحقين.