ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن موجة الحر في كوريا الجنوبية إلى 8 أشخاص

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن موجة الحر التي تشهدها كوريا الجنوبية إلى 8 حالات وذلك عقب وفاة شخصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقًا لهيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/ - أن شخصين توفيا أمس جراء إصابتهما بأمراض متعلقة بالحر، وهما امرأتان في الثمانينات والسبعينات من أعمارهما.

وأوضحت أن 72 شخصا ترددوا أمس على نحو 500 غرفة طوارئ منتشرة في الأنحاء المختلفة للبلاد؛ بسبب الإعياء الناجم عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتشير السجلات إلى أن 1399 شخصا عانوا من أمراض مرتبطة بالحر حتى الآن خلال فصل الصيف الحالي، ومثل الأشخاص البالغون من العمر 65 عاما فأكثر نسبة 30.2% من إجمالي هذا العدد.

يشار إلى أن التعرض إلى الحر الشديد لفترات طويلة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، والتي قد تظهر أعراضها في صورة الصداع والدوخة والإعياء وتشنج العضلات.