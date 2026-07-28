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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر على طريق تنيده - منفلوط بالوادي الجديد

جانب من الحادث
جانب من الحادث
منصور ابوالعلمين

انقلبت تريلا محمله ب50طن بنجر علي طريق تنيده /منفلوط بالوادي الجديد في اتجاه منفلوط أسيوط.
وكان اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد  قد تلقي بلاغا  يفيد بانقلاب تريلا محمله بمحصول بنجر السكر علي طريق تنيده منفلوط باتجاه أسيوط. 
وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث  لاسعاف المصابين  فيما قامت الوحده المحليه  لارسال  المعدات لرفع آثار الحادث وإعادة  الحاله المروريه لطبيعتها .
تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه  لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد خادث

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