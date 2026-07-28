انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر على طريق تنيده - منفلوط بالوادي الجديد

انقلبت تريلا محمله ب50طن بنجر علي طريق تنيده /منفلوط بالوادي الجديد في اتجاه منفلوط أسيوط.

وكان اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد قد تلقي بلاغا يفيد بانقلاب تريلا محمله بمحصول بنجر السكر علي طريق تنيده منفلوط باتجاه أسيوط.

وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث لاسعاف المصابين فيما قامت الوحده المحليه لارسال المعدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحاله المروريه لطبيعتها .

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.