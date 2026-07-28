التعرف على 30 ضحية أخرى في موقع انهيار جبلي بالصين

أعلن مركز الإنقاذ في حالات الكوارث في موقع انهيار جبلي في محافظة بنغشوي ذاتية الحكم لقوميتي مياو وتوجيا ببلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد هويات 30 ضحية أخرى.



وذكر عمال الإنقاذ أنه تم تأكيد الوفيات بعد إجراء اختبارات الحمض النووي وتحديد الرفات منذ 23 يوليو. ولا يزال التحقق من الحمض النووي لبعض الرفات الأخرى المنتشلة جاريا,حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وقع الانهيار، الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة، في الساعة 9:08 ( بتوقيت بكين )بصباح يوم 17 يوليو، ما أسفر عن طمر أكثر من 10 مبان سكنية.



وقالت السلطات المحلية في 23 يوليو إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11، مع فقدان 50 آخرين ، فيما لا تزال عمليات البحث جارية.