هل تساعد الشوكولاتة الداكنة على تجديد الخلايا الجذعية؟.. دراسة جديدة تكشف الحقيقة

أثارت دراسة علمية حديثة اهتمامًا واسعًا بعد تداول تقارير تفيد بأن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في إبطاء الشيخوخة ودعم صحة الخلايا، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل: هل يمكن لقطعة من الشوكولاتة أن تجدد الخلايا الجذعية أو تعيد شباب الجسم؟

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من King's College London ونُشرت في دورية Aging، فإن مركب الثيوبرومين (Theobromine)، الموجود طبيعيًا في حبوب الكاكاو والشوكولاتة الداكنة، ارتبط بانخفاض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية لدى الأشخاص الذين كانت لديهم مستويات أعلى منه في الدم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ماذا اكتشفت الدراسة؟

حلل الباحثون بيانات أكثر من 1600 شخص من دراستين أوروبيتين، وقارنوا بين مستويات الثيوبرومين في الدم ومؤشرات الشيخوخة البيولوجية، والتي تعتمد على تغيرات الحمض النووي (DNA) وطول التيلوميرات، وهي مؤشرات تعكس العمر البيولوجي للخلايا وليس العمر الزمني فقط.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين امتلكوا مستويات أعلى من الثيوبرومين بدت لديهم علامات شيخوخة بيولوجية أبطأ مقارنة بغيرهم، ما يشير إلى احتمال وجود علاقة بين هذا المركب والحفاظ على صحة الخلايا مع التقدم في العمر.

هل تجدد الشوكولاتة الداكنة الخلايا الجذعية؟

رغم انتشار عناوين تتحدث عن "تجديد الخلايا الجذعية"، فإن الدراسة لم تثبت أن الشوكولاتة الداكنة تجدد الخلايا الجذعية أو تزيد إنتاجها بشكل مباشر.

وأكد الباحثون أن النتائج أظهرت ارتباطًا بين ارتفاع مستويات الثيوبرومين وبطء الشيخوخة البيولوجية، لكنها لم تثبت علاقة سببية، أي أنه لا يمكن القول إن تناول الشوكولاتة وحده هو السبب المباشر وراء هذه النتائج.

كما أشار الباحثون إلى أن هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية إضافية لمعرفة ما إذا كان الثيوبرومين نفسه هو المسؤول عن هذه الفوائد، أم أن تأثيره ينتج عن تفاعله مع مركبات أخرى موجودة في الكاكاو.

ما هو الثيوبرومين؟

الثيوبرومين مركب طبيعي ينتمي إلى عائلة المنبهات النباتية، ويوجد بكميات كبيرة في الكاكاو، كما يوجد بنسب أقل في الشاي والقهوة.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن هذا المركب قد يساعد في:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تقليل الالتهابات.

مقاومة الإجهاد التأكسدي.

دعم وظائف الأوعية الدموية.

ويعتقد العلماء أن هذه التأثيرات قد تساهم بصورة غير مباشرة في الحفاظ على صحة الخلايا مع التقدم في العمر.

ما أفضل نوع من الشوكولاتة؟

يشير خبراء التغذية إلى أن الفوائد الصحية ترتبط بالشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكاكاو، ويفضل أن تكون 70% أو أكثر، لأنها تحتوي على كمية أكبر من مركبات الفلافانولات والثيوبرومين مقارنة بالشوكولاتة بالحليب، والتي تحتوي غالبًا على كميات أكبر من السكر والدهون.

هل يمكن الإكثار من تناولها؟

يحذر الخبراء من الاعتقاد بأن تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة سيؤدي إلى إبطاء الشيخوخة، إذ تحتوي الشوكولاتة على سعرات حرارية ودهون وسكريات قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم الإفراط في تناولها.

ولذلك، ينصح بتناولها باعتدال، ضمن نظام غذائي متوازن، مع ممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كافٍ من النوم، وهي عوامل ثبت تأثيرها في الحفاظ على صحة الجسم والخلايا.