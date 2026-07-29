قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يقترح مراجعة قواعد القبول بالجامعات: آن الأوان لربط التعليم باحتياجات سوق العمل

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الثانوية العامة 2026

دعا النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول تطوير قواعد القبول بالجامعات، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة واستعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات.

مراجعة قواعد القبول بالجامعات

وأكد رشاد أن منظومة التعليم الجامعي تحتاج إلى مراجعة مستمرة، مشيرًا إلى أن سوق العمل اليوم يختلف جذريًا عما كان عليه قبل سنوات، حيث ظهرت تخصصات جديدة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بينما تراجعت الحاجة إلى بعض التخصصات التقليدية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مفهوم "كليات القمة" لم يعد مناسبًا في ظل المتغيرات الحالية، لافتًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي أصبح مرتبطًا بقدرة الخريج على المنافسة واكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وليس باسم الكلية فقط.

تطوير سياسات القبول الجامعي

وشدد رشاد على ضرورة تطوير سياسات القبول الجامعي لتصبح أكثر مرونة، مع تعزيز الإرشاد المهني للطلاب قبل مرحلة التنسيق، حتى يتمكن كل طالب من اختيار التخصص الذي يتوافق مع قدراته واحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الدولة، وأن بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث يمثل أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، ويستدعي تحديثًا مستمرًا للسياسات التعليمية بما يخدم الطلاب والاقتصاد الوطني.

الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة الثانويه العامه نتيجه الثانويه العامة النائب عمرو رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

وائل الفنشي

وائل الفشنى فى صيف الأوبرا 2026

مسلسل فى البتنجان

أولى تجارب محمود حمدان الإخراجية.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل في البتنجان

فيلم المستعمرة

عرض فيلم المستعمرة بمهرجان عمان بحضور مخرجه.. الليلة

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد