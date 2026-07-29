إعلامي: معتمد جمال يجني ثمار صبره.. وتمسكه بالزمالك أعاده لقيادة الفريق

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس وصول معتمد جمال إلى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن المدرب حصد ثمار صبره وتمسكه بالنادي رغم الغموض الذي أحاط بملف المدير الفني خلال الفترة الماضية.

وقال حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي "الكلام المظبوط": "الكابتن معتمد جمال بيتكافئ على صبره، بعد ما فضّل مستني الفرصة رغم صعوبة الموقف، ويبدو إن ده كان بناءً على وعود كانت محفوفة بالمخاطر، لأن جون إدوارد كان ممكن يحسم الملف في أي لحظة".

وأضاف أن معتمد جمال كان ضمن أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال الأيام الماضية، إلا أنه تمسك بالاستمرار مع الزمالك حتى اللحظات الأخيرة، ورفض عدة عروض تدريبية من أندية في آسيا وإفريقيا.

وأوضح حتحوت أن معتمد جمال يتولى الآن قيادة الزمالك بعدما سبق له التتويج مع الفريق بلقب الدوري، لكنه سيبدأ مهمة مختلفة تمامًا في ظل ظروف جديدة وتحديات كبيرة تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل.

وجاءت تصريحات حتحوت بعد ساعات من إعلان نهاية مشوار جون إدوارد داخل نادي الزمالك، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق.