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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على المدة القانونية لترخيص هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط وإجراءات تجديدها

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، الضوابط المنظمة لإصدار تراخيص الهدم ومدتها وإجراءات تجديدها، بما يحقق التوازن بين تنظيم أعمال الهدم والحفاظ على المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية. 

المدة القانونية لترخيص هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط 

نصت المادة التاسعة من القانون على مدة سريان الترخيص، والحالات التي يجوز فيها تجديده وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المقررة.

نص القانون على أنه في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري، وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط التراث المعماري تراخيص الهدم مباني تراخيص

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