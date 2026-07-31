البنك المركزي السويسري يعود للربحية مدعوما بانتعاش الأسهم

أعلن البنك المركزي السويسري (SNB)، تحقيق أرباح صافية بلغت 25.2 مليار فرانك سويسري (نحو 31.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، متجاوزا توقعات المحللين ومحققا تحولا إيجابيا كبيرا مقارنة بالخسائر التي سجلها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء القوي بدفع أساسي من الانتعاش الحاد في أسواق الأسهم العالمية، حيث حققت محفظة البنك من العملات الأجنبية مكاسب بلغت 31.7 مليار فرانك، منها 22.9 مليار فرانك كأرباح غير محققة من أسهم الشركات العالمية الكبرى التي يمتلك فيها البنك حصصاً بارزة.

وساهمت هذه الأرباح القياسية في تقليص أثر الخسائر الناتجة عن تراجع أسعار الذهب، حيث سجلت محفظة المعدن الأصفر لدى البنك خسائر بلغت 6.4 مليار فرانك إثر انخفاض سعر الكيلوجرام الواحد مقارنة بنهاية العام الماضي.

يُذكر أن نموذج عمل البنك المركزي السويسري يعد استثنائيا بين البنوك المركزية حول العالم، حيث يحتفظ بحجم هائل من الاحتياطيات الأجنبية بالأسهم والسندات نتيجة تدخله لسنوات للحد من ارتفاع الفرانك.

وتفتح هذه النتائج الإيجابية الباب أمام إمكانية استئناف توزيع الأرباح على الحكومة الفيدرالية والكانتونات السويسرية، مع تأكيد البنك أن تقلبات الأسواق العالمية تظل العطاء الأبرز لنتائج العام بأكمله.