لبحث التعاون في مجال الاستثمار الزراعي محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من المستثمرين الصينيين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفدًا صينيًا لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، واستعراض المقومات والإمكانات التي تمتلكها المحافظة بما يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، و المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء، حرص المحافظة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الجادة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة وبحث إمكانية التعاون في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة الذكيةوخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة

وشهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لاستصلاح 1000 فدان كمرحلة أولى لزراعة القمح و الذرة، حيث أعرب الوفد الصيني عن تقديره لما تشهده المحافظة من طفرة تنموية، مؤكدًا اهتمامه بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات مثمرة تسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.