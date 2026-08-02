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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بحل معوقات قطاعي الكهرباء والمياه

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ، وفي مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب .

في بداية الاجتماع رحب المحافظ باللواء دكتور أحمد عبد الله مدير أمن البحر الأحمر و المهندسة نور الهدى محمد رئيس مدينة رأس غارب، واللواء ياسر مهنا الدميني رئيس مدينة مرسى علم، والأستاذ محمود التهامي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، كما وجه الشكر لجميع القيادات التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المجلس أسباب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بمدينة الغردقة، حيث وجه المحافظ شركة القناة لتوزيع الكهرباء بسرعة إزالة جميع المعوقات التي تتسبب في انقطاع التيار وتحسين كفاءة الشبكة.

كما وجه محافظ البحر الأحمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالتنسيق مع شركة شنايدر لضبط الحدود الدنيا والقصوى باللوحات الكهربائية بمحطة اليسر، بما يضمن رفع كفاءة تشغيل المولدات واستقرار ضخ المياه للمواطنين بمختلف المناطق، مؤكدًا ضرورة إزالة أي معوقات تؤثر على انتظام الخدمة. مشيرا أنه تم التعاقد على تنفيذ محطة تحلية جديدة بمنطقة الأحياء شمال الغردقة بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.

واستعرض المجلس التنفيذي الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، ومعدلات الإنجاز في ملفات تقنين وضع اليد، والمتغيرات المكانية، والتصالح على مخالفات البناء، إلى جانب استعراض إنجازات وحدة السكان بالمحافظة، وعرض أعمال ورشة العمل التي نفذتها شركة طاقة غاز بشأن إجراءات السلامة والتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تنفيذ أعمال الحفر والمرافق.

وفي ختام المجلس التنفيذي ، شدد المحافظ على جميع الجهات بسرعة حصر المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع موافاته بالخطة الخاصة بكل جهة لعرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية قبل وأثناء تنفيذ أعمال المرافق بالشوارع، مع تواجد ممثل لكل جهة خلال أعمال الحفر، بما يضمن سرعة الإنجاز وعدم تكرار الأعمال وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

حضر الاجتماع الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد السيد طلبة المستشار العسكري، والواء حسن مهران مساعد مدير امن البحر الاحمر والأستاذ جمال السليك عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانوني، والمستشار القضائي للمحافظ، و السادة رؤساء المدن، ورئيس حي جنوب الغردقة ، ومدير مكتب المحافظ، ومديرو المديريات الخدمية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية .

البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة أمن البحر الأحمر

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