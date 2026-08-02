إدارة الهجرة الأمريكية تسجل رقماً قياسياً في احتجاز المهاجرين خلال يوليو بأكثر من 46 ألف شخص

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) سجلت في يوليو الماضي أعلى عدد من المحتجزين شهريًا على خلفية مخالفات مزعومة لقوانين الهجرة، في ظل توسيع حملاتها لتشمل المطارات ومكاتب الهجرة ومجتمعات محلية في أنحاء الولايات المتحدة.

وكشفت شبكة "سي بي إس نيوز" هذه البيانات، مشيرةً إلى أن الإدارة احتجزت خلال يوليو أكثر من 46 ألف شخص يواجهون إجراءات الترحيل، على خلفية مخالفات مزعومة، من بينها دخول الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرات.

وتشير الإحصاءات، التي لم تعلنها الحكومة الفيدرالية رسميًا بعد، إلى استمرار تصاعد حملة إنفاذ قوانين الهجرة خلال يوليو، في وقت تواجه فيه إدارة الهجرة والجمارك ضغوطًا من البيت الأبيض للوصول إلى معدل يبلغ ألفي عملية اعتقال يوميًا على مستوى البلاد. ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد الأشخاص الذين دخلوا مراكز احتجاز الإدارة نحو 1500 شخص يوميًا خلال الشهر الماضي، مع الإشارة إلى أن بعضهم أوقف في البداية بواسطة عناصر الجمارك وحماية الحدود.

وبذلك ارتفع عدد المحتجزين خلال يوليو إلى أكثر من 46 ألفًا، مقارنة بنحو 43 ألفًا في يونيو، وهو الرقم الذي كان يمثل أعلى مستوى خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. كما أظهرت بيانات داخلية للإدارة أن إجمالي عدد المحتجزين بلغ نحو 68 ألفًا حتى نهاية الأسبوع، مقتربًا من المستوى القياسي الذي تجاوز 70 ألف محتجز والمسجل في يناير.

وتعكس هذه الأرقام تسارع حملة الإدارة الأمريكية لمكافحة الهجرة غير النظامية خلال فصل الصيف، بعد تراجع ملحوظ في وتيرة الاعتقالات في وقت سابق من العام، عقب عملية إنفاذ للقانون في مدينة مينيابوليس أثارت انتقادات سياسية، وذلك بعد مقتل مواطنين أمريكيين خلال العملية، وفقًا لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز".