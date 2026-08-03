أحمد حسن دروجبا لإمام عاشور: الأهلي صنع نجوميتك.. وأحذر من الندم

وجه أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى إمام عاشور، مطالبًا إياه بالتركيز مع الفريق واستغلال أفضل سنواته داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن النادي الأهلي كان له دور كبير في وصوله إلى المكانة التي يتمتع بها حاليًا.

وقال دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بنصح إمام عاشور يركز، وبقول له دي أفضل سنين عمرك اللي مش هتتعوض، أنت لاعب كويس، لكن النادي الأهلي علّاك أوي وخلاك في حتة تانية، ومش عايزك تندم، لأن أنا وناس كتير ندمنا بعد الاعتزال وقلنا ياريت نرجع نلعب ولو لسنة واحدة بس».

وأضاف: «تيشيرت الأهلي لوحده بيخلي مستواك فوق، لو لبست تيشيرت الأهلي وأنت مستواك 50% هيخليك 70%، والمفروض أي لاعب يستحمل ويستنى دوره، ومايعملش زيي لما استعجلت على المشاركة وطالبت بالرحيل، ولو كنت صبرت كنت شاركت وعبرت عن نفسي».

وتابع لاعب الأهلي السابق: «أي فريق بينزل يلاعب الأهلي بيقول يا رب ما نخسر أكتر من واحد، بما فيهم نادي الزمالك لما بيكون مستواه وحش، وأنا كنت مع مدرب في الدوري الممتاز، ولما جينا نلاعب الأهلي قال يا رب نخسر 2-0 بس».

واختتم دروجبا تصريحاته برسالة إلى أحمد فتوح، قائلًا: «أحمد فتوح هيضرب نفسه بعد الاعتزال، لأنه في إيده كنز وهو أحسن ظهير أيسر في مصر، لكن للأسف هو مش عايز، وزي شيكابالا، كان مكانه في الدوريات الأوروبية الكبيرة، وبعتبره أفضل لاعب مهاري في تاريخ مصر، لكنه ما استغلش إمكانياته بالشكل المطلوب».