مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

لفتت الفنانة مي عمر أنظار جمهورها، بإطلالة جذابة لافته شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت مي عمر مرتدية قميصا أبيض بتصميم عصري مع تنورة سوداء طويلة مزينة بإكسسوارات معدنية، ونسقت إطلالتها مع قبعة باللون البيج ونظارة شمسية، بينما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تتناسب مع إطلالتها.

وكانت قد وجهت الفنانة مي عمر، الشكر لجمهورها في السعودية من العرض الخاص لفيلمها شمشون ودليلة.

وكتبت مي عمر عبر حسابها على فيسبوك؛ “شكرًا من قلبي على حسن الاستقبال العظيم، وعلى كل الحب اللي شوفته من الجمهور. وجودكم وفرحتكم ودعمكم كانوا أجمل حاجة في الليلة، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم وتستمتعوا بيه قد ما إحنا استمتعنا بصناعته”.