قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة المنيا تتابع تداعيات الهزة الأرضية وتؤكد استقرار الأوضاع
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 أغسطس
صحة المصريين خط أحمر.. تحركات برلمانية لمواجهة الإعلانات الطبية المضللة والغش التجاري
أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر تواجه واحدة من أصعب مراحلها.. والأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة في المدارس .. اليوم
لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
معاريف: إسرائيل تخشى أن يتركها ترامب وحيدة أمام إيران.. وتحذيرات من تهديد وجودي
مساعد وزير الخارجية الأسبق: خريطة طريق غزة تتضمن إدارة فلسطينية للقطاع.. وإعلان آليات التنفيذ قريبًا
جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2026
ما مدى اشتراط الوضوء للاتيان بالأذكار عقب الصلوات؟.. الإفتاء توضح
بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية يوجه تحذيرا عاجلا وتكشف التصرف الصحيح وقت الزلازل
شروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

مي عمر
مي عمر
ميرنا محمود

لفتت الفنانة مي عمر أنظار جمهورها، بإطلالة جذابة لافته شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت مي عمر مرتدية قميصا أبيض بتصميم عصري مع تنورة سوداء طويلة مزينة بإكسسوارات معدنية، ونسقت إطلالتها مع قبعة باللون البيج ونظارة شمسية، بينما تركت شعرها منسدلا  علي كتفيها بطريقه تتناسب مع إطلالتها.

وكانت قد وجهت الفنانة مي عمر، الشكر لجمهورها في السعودية من العرض الخاص لفيلمها شمشون ودليلة.

وكتبت مي عمر عبر حسابها على فيسبوك؛ “شكرًا من قلبي على حسن الاستقبال العظيم، وعلى كل الحب اللي شوفته من الجمهور. وجودكم وفرحتكم ودعمكم كانوا أجمل حاجة في الليلة، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم وتستمتعوا بيه قد ما إحنا استمتعنا بصناعته”.

مي عمر صور مي عمر اطلالات النجوم اعمال مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الأرصاد

العظمى تتخطى 45 درجة في الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

وزير التربية والتعليم

البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح نظامها الدراسي ومساراتها

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: مخاطبة الكاف تمت بمبادرة منا.. وندعو الأهلي لدعم تطوير الكرة المصرية

اتحاد الكرة: مخاطبة الكاف تمت بمبادرة منا.. وندعو الأهلي لدعم تطوير الكرة المصرية

معتمد جمال

هيثم فاروق: الزمالك استحق الدوري.. وغيابه عن أفريقيا لم يهز مكانته

الاتحاد المصري لكره القدم

اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي: امنحوا لجنة الحكام الفرصة.. ورخصة الزمالك باللوائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد