مي عمر تستعرض أناقتها على البحر.. شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عمر

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالألوان المبهجة المتناسقة مع أجواء الصيف ونسقت معها تنورة بنفس الألوان.

أكملت مي عمر إطلالتها بقبعة خوص كبيرة الحجم مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس الخامة، وتزيت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.