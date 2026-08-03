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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشهد مرعب.. مواطن يوثق لحظة وقوع الزلزال داخل منزله

بمشهد مرعب. مواطن يوثق لحظة وقوع الزلزال داخل منزله ببورسعيد
بمشهد مرعب. مواطن يوثق لحظة وقوع الزلزال داخل منزله ببورسعيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لوقوع الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين، حيث أظهر الفيديو اهتزاز نجفة معلقة داخل أحد المنازل بشكل عنيف في محافظة بورسعيد، في مشهد عكس قوة الاهتزاز التي شعر بها السكان.

ووثق صاحب الفيديو لحظة تحرك النجفة بشكل واضح داخل المنزل، بالتزامن مع وقوع الهزة الأرضية، بينما سادت حالة من القلق بين المواطنين الذين شعروا بالزلزال في عدد من المحافظات.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره المتابعون من أبرز المشاهد التي رصدت لحظة وقوع الزلزال، خاصة أنه نقل المشهد من داخل أحد المنازل بصورة مباشرة.

و​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر  من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر  شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

​أكد  الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي إطار متصل وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتفعيل خطة الطوارئ الصحية فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

كما وجه بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وربطها بغرف الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لضمان المتابعة اللحظية للوضع الصحي على مدار الساعة.

وأكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتأكيد جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وسياراتها وفرق الانتشار السريع، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين.

وتواصل غرفة الأزمات متابعة أي بلاغات واردة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، وعدم تلقي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالهزة حتى هذه اللحظة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، والابتعاد عن الشائعات، مع إمكانية التواصل عبر الخطوط الساخنة للطوارئ(105) (137) و(123) في حال الحاجة لأي مساعدة طبية عاجلة.

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