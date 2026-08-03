انطلاق حملة «100 يوم صحة» في مراكز الوادي الجديد

انطلقت، فعاليات حملة "100 يوم صحة" في نسختها الرابعة بجميع مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة



وتأتي الحملة في إطار جهود الدولة لتعزيز المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، تشمل المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض، والفحص والعلاج، إلى جانب نشر التوعية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، جاهزية جميع الفرق الطبية الثابتة والمتحركة للعمل بكامل طاقتها في مختلف مراكز المحافظة، لتقديم خدمات الحملة بكفاءة وجودة عالية، داعيًا المواطنين إلى التوجه لأماكن تقديم الخدمة والاستفادة من الخدمات الصحية المجانية التي توفرها الحملة طوال فترة تنفيذها.