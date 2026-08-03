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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام محافظة الفيوم يتابع مع رؤساء المدن الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بعدد من الملفات الحيوية

اجتماع سكرتير عام محافظة الفيوم
اجتماع سكرتير عام محافظة الفيوم
المحافظات

عقد اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بعدد من الملفات الحيوية، وذلك بحضور اللواء  دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات الديوان العام بالمحافظة.

أكد سكرتير عام المحافظة، أن نجاح العمل في أي منظومة لا يتحقق إلا بالتعاون بين أعضاء الفريق الواحد، وأداء مهام العمل المنوطة بهم على الوجه الأمثل الذي يخدم المواطن، مشيراً أنه لن يتم التهاون حيال أي تقصير، لأن الفشل يأتي نتيجة للتقصير والإهمال في الإشراف والمتابعة.

وأضاف، أن الهدف من الاجتماع هو متابعة عدد من الملفات الحيوية بالمحافظة، تشمل تسريع الوتيرة بأعمال الخطة الاستثمارية، والتقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، إضافة إلى متابعة المراكز التكنولوجية، وتراخيص المحال العامة، وحالة النظافة العامة، والإنارة، وانضباط الشارع، ورفع الإشغالات، وتنظيم حركة المرور، وتمهيد وتسوية الطرق، حيث أن هذه الملفات تحظى بمتابعة دورية من الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم.

وشدد السكرتير العام، على الاهتمام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتجميل والإنارة بالمدن والقرى، وتمهيد الطرق المؤدية إلى القرى والعزب. كما أكد على ضرورة عقد لقاءات لخدمة المواطنين أسبوعياً بالمراكز والمدن والقرى، للوقوف على مشكلات المواطنين والعمل على حلها، وتشكيل لجان من إدارات التموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، للمرور على الأسواق والمحال العامة، لضبط حركة السوق والرقابة على الأسعار ومحاربة جشع بعض التجار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه سكرتير عام المحافظة، رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجنة بكل مركز ومدينة لمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، ومراجعة وحصر المديونيات على شركات المرافق من قيمة رد الشيء لأصله، وتجميع هذه المبالغ للاستفادة منها في تنفيذ رد الشيء لأصله، ورصف طرق أخرى، مؤكداً على أهمية عقد اجتماعات بين رؤساء المراكز والمدن وشركات المرافق "مياه – صرف – غاز – كهرباء – اتصالات" قبل البدء في أعمال رصف الطرق، لمنع رصف أي طريق تشهد خطته أعمال تركيب مرافق تحت الأرض، وذلك لحين اكتمالها تماماً، تجنباً لإعادة الحفر ورد الشيء لأصله.

كما وجه سكرتير عام المحافظة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشكيل لجنة بكل مركز ومدينة لإعداد قاعدة بيانات لجميع مركبات التوكتوك بكل مركز ومدينة ووضع ملصقات على كل مركبة توكتوك موضح بها "اسم الوحدة المحلية – رقم التوكتوك – تعريفة الركوب" وذلك بالتنسيق مع وحدات المرور بكل مركز ومدينة.

محافظ الفيوم سكرتير عام محافظة الفيوم رؤساء المدن

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