هيئة الكتاب تستعد لتنظيم الدورة الرابعة من معرض السويس للكتاب

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتنظيم الدورة الرابعة من معرض السويس للكتاب، خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس 2026، وذلك بالممشى السياحي بمحافظة السويس، في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي في مختلف المحافظات.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب للتوسع في إقامة معارض الكتب بالمحافظات، بهدف إتاحة الإصدارات الثقافية والفكرية لجمهور القراء خارج العاصمة، ودعم صناعة النشر، وتشجيع مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب والأطفال، على القراءة والاطلاع.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض عدد من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب دور النشر المصرية، التي تقدم آلاف العناوين في مجالات الأدب، والتاريخ، والفكر، والعلوم، وكتب الأطفال، والتراث، وكافة فروع المعرفة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، مع توفير خصومات وعروض خاصة طوال أيام المعرض.

كما يشهد المعرض تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، إلى جانب ورش إبداعية مخصصة للأطفال، بما يتيح تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة لزوار المعرض من مختلف الأعمار.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن معرض السويس للكتاب أصبح أحد الفعاليات الثقافية المهمة على خريطة المعارض الإقليمية، لما يشهده من إقبال جماهيري متزايد عامًا بعد آخر، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة تستهدف تقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الكتاب والأنشطة الفنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز دور الكتاب باعتباره أحد أهم أدوات بناء الوعي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الثقافي إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.