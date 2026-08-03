القوات الروسية تسيطر على بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/ تحرير كل من بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية -في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية- إن "القريتين مركزين لوجستيين هامين للعدو في هذا القطاع من الجبهة في مقاطعة خاركوف".

وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسنت، وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية ولواء محمول جوا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق متفرقة في دونيتسك؛ حيث خسرت قوات كييف نحو 175 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، و4 قطع مدفعية.

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت الوحدات من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوأندرييفكا وأوريخوف ومالوكاتيرينيفكا في مقاطعة زابوروجيه"، بالإضافة إلى تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا و21 مركبة ومدفعين ميدانيين و5 محطات حرب إلكترونية.

وأشارت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للواءين هجوميين محمولين جوًا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر تمثلت في 370 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية.

ولفت بيان الدفاع الروسية، إلى أن سلاح الجو التابع لأسطول البحر الأسود دمر زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن إسقاط 7 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام "هيمارس" أمريكي الصنع، و651 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح.

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، و3 قطع مدفعية، و3 محطات حرب إلكترونية، ونظام رادا إسرائيلي الصنع لمكافحة البطاريات.

وفي مقاطعة سومي، لحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات أولانوفو، وستيبوفوي، وكيانيتسا.

وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين آليين، ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات أنيسكينو، وإيفانوفكا، وكازاتشيا لوبان، وليبتسي، وفيليكي بروخودي

وذكرت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وحققت انتصارات على القوات والعتاد التابعين للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي.

وبلغت الخسائر الأوكرانية قرب بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف،و دونيتسك، أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، و19 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية.

وأكدت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومعدات بفريقين ميكانيكيين، وفريق هجومي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 فرق من الحرس الوطني، حيث بلغت الخسائر 345 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز رادا إسرائيلية الصنع".